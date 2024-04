Włoska fregata vs drony Huti. To był dla niej pikuś

Od kilku miesięcy Huti prowadzą ataki na jednostki pływające na Morzu Czerwonym, wykorzystując do tego celu pociski balistyczne, przeciwokrętowe oraz proste drony. Drony używane przez Huti to głównie modele z serii Qasef lub Samad. Qasef to mniejszy dron o długości 2,5 metra i rozpiętości skrzydeł 3 metry, zdolny do przenoszenia ładunku o masie 30 kg na odległość do 150 km. Z kolei Samad to większa konstrukcja o zasięgu od 500 do nawet 1500 kilometrów przenosząca ładunki o masie do 40 kg.