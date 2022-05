Europejski czołg przyszłości. Francja prowadzi testy działa kal. 140 mm

W ramach programu o roboczej nazwie MGCS (Main Ground Combat System) do około 2040 roku ma zostać wdrożony do służby czołg nowej generacji opracowany przez gigantów z Francji (Nexter Systems będącego producentem czołgów Leclerc) i niemieckiego duetu (Krauss-Maffei Wegmann (KMW) i Rheinmetall Defence odpowiedzialnego za czołgi Leopard 2).

Wedle niedawnych doniesień medialnych współpraca jest burzliwa, ale tym razem obydwu państw nie stać na prowadzenie oddzielnych postępowań tak jak to było jeszcze parę dekad temu kiedy to ze początkowo wspólnego programu powstały osobne czołgi Leopard 1 i AMX-30.

Poza wspomnianymi państwami programowi przygląda się też Belgia, Szwecja, a zaproszenie dostały też Włochy, które z czasem będą potrzebować następcy dla czołgów C1 Ariete. Z kolei los Polski był niepewny ze względu na nastawienie Niemiec oraz fakt, że okolice 2040 roku to zbyt odległy termin biorąc pod uwagę aktualny stan polskiej broni pancernej.

Francuzi prowadzą rozwój działa kal. 140 mm, które w najnowszej odsłonie nazywa się ASCALON (Autoloaded and SCALable Outperforming guN). W przeciwieństwie do wcześniejszych koncepcji klasycznego działa 140 mm opracowywanego podczas programu Leclerc ASCALON jest konstrukcją wykorzystującą amunicję teleskopową tak samo jak wykorzystywana od niedawna armata automatyczna 40 mm opracowana przez CTA International (50 proc. udziałów mają francuski Nexter Systems i brytyjskie BAE Systems).

Nowa armata czołgowa ma się charakteryzować energią na poziomie 10-13 MJ , a amunicja ma być krótsza niż 1,3 m. Warto zaznaczyć, że w przypadku klasycznego rozwiązania nabój kal. 140 mm byłby znacznie dłuższy, ale deklarowana energia nie zachwyca. Obecnie stosowana Rh-120 przy zastosowaniu amunicji DM63 przekracza 10 MJ. Obecnie są opracowywane dwa rodzaje amunicji, z czego jeden to klasyczny przeciwpancerny APFSDS (Armor-piercing fin-stabilized discarding sabot), a drugi to amunicja programowalna bazująca na amunicji kal. 120 mm SHARD.

Tymczasem niemiecka firma Rheinmetall zaprezentowała w 2016 roku na targach Eurosatory działo 130 mm Rh-130 o długości 51 kalibrów. Według Niemców charakteryzuje się ono 50 proc. progresem energii kinetycznej względem obecnie wykorzystywanego działa kal. 120 mm Rh-120 o długości 55 kalibrów przy zaledwie 8 proc. zwiększeniu średnicy. Możemy tutaj mówić o zakresie 15-20 MJ, co niegdyś było dostępne tylko dla wcześniejszego niemieckiego prototypu działa 140 mm.

Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku większego działa niezbędne będzie zastosowanie automatu ładowania, ponieważ masa amunicji przekroczyła 30 kg a długość to aż 1,3 m, co będzie nowością dla wielu użytkowników Leopardów 2. Ponadto Niemcy chwalą się możliwością zastosowania nowego działa w starszych czołgach po modernizacji i nie chodzi tutaj bynajmniej tylko o Leopardy 2, ponieważ w 2020 roku pokazano przekonwertowanego brytyjskiego Challengera 2. Także tutaj dostępne będą dwa rodzaje amunicji obejmujące APFSDS oraz programowalną bazującą na obecnie wykorzystywanej DM 11.

Warto jednak zaznaczyć, że niemiecka armata będzie dostępna wyłącznie dla czołgów, podczas gdy Francuzi swoje rozwiązanie zaprojektowani też do stosowania na lżejszych platformach, które od zawsze stanowiły też francuskich sił zbrojnych.

Mamy tutaj ponownie konflikt koncepcyjny, gdzie Niemcy skupili się na stworzeniu uzbrojenia stricte do jednego celu podczas gdy Francuzi postawili na elastyczność w szerszym zakresie. Dodajmy też do tego rywalizację ekonomiczno-polityczną, co dobrze programowi nie wróży.