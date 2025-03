Wyjątkowo cenny łup Rosjan. Ucieszą się bardziej niż z abramsów

Analityk ds. obronności Jarosław Wolski uważa, że zdobycie Stridsvagn 122 to dla Rosjan znacznie cenniejszy łup niż np. przejmowane wcześniej czołgi Abrams M1A1. Wynika to przede wszystkim z opancerzenia Stridsvagn 122. Pod tym względem to najlepszy czołg Ukraińców, który przewyższa zarówno amerykańskie M1A1, jak i niemieckie Leopardy 1A5 i 2A4, a tym bardziej starsze poradzieckie czołgi, jakie Ukraińcy mieli w magazynach przed wojną.