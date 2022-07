Rumunia chce kupić okręty Scorpène. Rosyjska Flota Czarnomorska zagrożona

Aktualnie marynarka wojenna Rumuni (Forțele Navale Române) nie dysponuje żadnym aktywnym okrętem podwodnym. Jedyny okręt Delfinul klasy 877W Pałtus (w kodzie NATO znany jako Kilo) należący do tej samej rodziny, co polski ORP Orzeł jest w rezerwie od ponad 20 lat i służy wyłącznie do celów szkoleniowych.