Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza. Przyszłością będą egzoszkielety

Największym problemem pozostaje kwestia jak najmniejszej masy egzoszkieletu połączonej z możliwie jak najniższym poborem energii. Sądząc po zdjęciach, może być to najnowsza odsłona egzoszkieletu, o którym informował w zeszłym roku portal Global Times.

Chiny rozwijają parę projektów egzoszkieletów w zależności od potrzeb, a jednym z nich jest wariant przeznaczony do przenoszenia ciężkich ładunków mający ułatwić pracę żołnierzom logistyki . Mowa m.in. o pomocy w załadunku lub rozładunku skrzyń z amunicją, które potrafią ważyć kilkaset kg.

Poza zwiększeniem bezpieczeństwa użytkowników tego typu egzoszkielety pozwolą na zmniejszenie liczby żołnierzy potrzebnych do wykonania pracy, przez co ci mogą być przeznaczeni do innych zadań.