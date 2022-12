Japonia rozmieszcza obronę przeciwlotniczą. Będzie się znajdować blisko Tajwanu

Japonia planuje zwiększyć możliwości wykorzystywanych systemów Patriot poprzez pozyskanie nowych radarów LTAMDS, które mają także finalnie trafić do polskiej konfiguracji. Te radary zapewniają co prawda trochę nierówne 360-stopniowe "pole widzenia", co jest znacznym progresem wobec sektorowych AN/MPQ-53/65 oferujących tylko 120 stopni.