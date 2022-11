Japoński myśliwiec przyszłości. Pomogą go zbudować Brytyjczycy i Włosi

Jeśli informacje się potwierdzą, oznacza to, że japoński resort obrony będzie posiadał dwóch głównych partnerów w programie myśliwca przyszłości F-X. Jak już wcześniej informowaliśmy, Japonia początkowo chciała realizować ten projekt przy współpracy amerykańskiego koncernu Lockheed. Później zdecydowano, że będzie to jednak brytyjski BAE Systems. Adam Gaafar donosił, że powodem takiej decyzji była "niechęć Amerykanów do podzielenia się informacjami na temat technologii stealth", stosowanej m.in. w myśliwcach F-35.