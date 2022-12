USA nie mają wątpliwości. Rosjanie kupują broń z Korei Płn.

Informacje o dostawach z Pjongjangu przekazał John Kirby , koordynator ds. komunikacji strategicznej w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego w Białym Domu. – Możemy potwierdzić, że Korea Północna zakończyła wstępne dostawy broni dla Grupy Wagnera, która zapłaciła za sprzęt. W zeszłym miesiącu Korea Północna dostarczyła rakiety piechoty i pociski do Rosji – powiedział. Wyjaśniamy, jaką broń mogli otrzymać od reżimu Kim Dzong Una rosyjscy najemnicy.

Reżim północnokoreański jest m.in. w stanie budować na szeroką skalę rodzime pociski balistyczne, w tym międzykontynentalne rakiety Hwasong-14. Jest to broń o zasięgu szacowanym na 10 tys. km. Oznacza to, że jest ona w stanie dosięgnąć niektóre cele w Europie i USA.

Korea Północna dysponuje jednak w większości poradziecką artylerią lufową i rakietową. Z punktu widzenia Moskwy jest to dobra informacja, gdyż może ona pozyskiwać z Pjongjangu amunicję, która pasuje do sprzętu używanego w Ukrainie.

Rosjanie mogą być zainteresowani m.in. niekierowanymi pociskami rakietowymi kal. 122 mm (np. M-21OF). Są one wystrzeliwane z wyrzutni BM-21 Grad oraz ich udoskonalonej wersji Tornado-G. Jak wskazywał Michalik, jest to prosta i stosunkowa niedroga broń o zasięgu ok. 20 km.