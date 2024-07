Izrael przywraca Machbety. Tej broni nie widziano prawie 20 lat

Nisko lecące drony, mimo iż są łatwe do zestrzelenia, stanowią trudny cel. Ze względu na horyzont radiolokacyjny zasięg ich wykrywania przez naziemne radary jest bowiem ograniczony do poniżej 40 km.

Najlepszym sposobem wykrywania takich celów jest ustawienie radaru w powietrzu i używanie go do koordynowania samolotów bądź wykorzystanie systemów lądowych. Drugą kwestią jest jednostkowy koszt zestrzelenia, ponieważ tego typu drony kosztują parę tys. dolarów, a np. rakieta systemu Tamir jest warta 40-50 tys. dolarów .

Nie jest to ekonomiczna metoda zwalczaniach takich zagrożeń, ponieważ najlepszym sposobem jest wykorzystanie systemów lufowych, gdzie seria pocisków to co najwyżej parę tys. dolarów. Izrael miał na stanie tego typu systemy, które wystarczy przywrócić do służby, aby oszczędzać droższe antyrakiety na trudniejsze cele.