Szykuje się duża dostawa F‑16 do Ukrainy? Kolejne państwo rozważa transfer

Grecja wycofuje ze służby myśliwce F-16 w wersji Block-30, ponieważ ich stan techniczny nie pozwala na modernizację do wariantu Block-70. Według Al Jazeera Ateny rozważają ich sprzedaż Stanom Zjednoczonym, które miałyby podjąć się naprawy maszyn i ich modernizacji, a następnie przekazać je Ukrainie. Ukraiński serwis Militarny zwraca uwagę, że taki krok ma związek z tym, że Grecja przedstawia się jako sojusznik Ukrainy i "planuje zakup nowych myśliwców F-35 kosztem sprzedaży amerykańskich F-16".

Grecja pod koniec lat 80. zamówiła 40 samolotów wielozadaniowych F-16C/D Block 30. Maszyny ten w drugiej połowie lat 90. przeszły modernizację. Obejmowała ona generalny remont samolotów i wymianę czterech elementów konstrukcyjnych kadłuba. W ten sposób Grecja zwiększyła żywotność maszyny z 4000 do 8000 godzin. W części myśliwców zamontowano też moduły LANTIRN, czyli zintegrowany system nawigacyjno celowniczy, a poprawić ich możliwości w zakresie identyfikacji i namierzania celów.

F-16C/D w wersji Block 30 nie są najnowszymi samolotami, ale dodatkowe 30 maszyn pozwoliłoby Ukraińcom utworzyć kilka eskadry myśliwców. W połączeniu z 60 myśliwcami F-16, które Kijów ma otrzymać od innych zachodnich sojuszników, w tym Holandii i Norwegii, zwiększyłoby to możliwości Ukraińców w zakresie obrony powietrznej, przeprowadzania ataków powietrze-ziemia, powietrze-powietrze, a także zakłócania sygnału elektronicznego rosyjskich radarów.

Władze Grecji na razie oficjalnie nie odniosły się do doniesień na temat sprzedaży myśliwców F-16. Nie wiadomo więc, czy taka transakcja dojdzie w ogóle do skutku. Nie wiadomo też, ile czasu Amerykanie potrzebowaliby na ewentualną naprawę i modernizację greckich F-16 i kiedy maszyny mogłyby zostać dostarczone do Ukrainy.