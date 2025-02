Hit polskiej zbrojeniówki. Padła symboliczna liczba

Polskie Pioruny są wykorzystywane w Ukrainie, gdzie mają już na koncie np. samoloty szturmowe Su-25 bądź śmigłowce Ka-52 Aligator oraz trafiły też m.in. do Norwegii, Łotwy, Estonii czy Gruzji. Warto też zaznaczyć, że niewielka partia Piorunów została sprzedana także do USA.

Wprowadzony w 2019 roku do uzbrojenia Wojska Polskiego Przenośny Zestaw Rakietowy Piorun. Jest to rozwinięta wersja ręcznych zestawów przeciwlotniczych PPZR Grom, używanych jeszcze w latach 90. XX wieku i bazujących na radzieckim sprzęcie 9K38 Igła .

PPZR Piorun został zaprojektowany do zestrzeliwania obiektów na dystansie do 6,5 km oraz znajdujących się na pułapie do 4 km. Ich eliminacją zajmuje się głowica odłamkowa z zapalnikiem zbliżeniowym, o której doprowadzenie jak najbliżej celu dba dwuzakresowa głowica naprowadzająca.