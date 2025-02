Historyczny moment. Polski pilot za sterami F‑35A

Polski MON poinformował o udanym locie polskiego pilota na samolocie F-35A co jest otwarciem nowego etapu w procesie modernizacji polskich Sił Powietrznych. Pierwsze maszyny F-35A w Polsce znane też jako Husarz mają do Polski trafić w 2026 r., a ich dostawy zakończą się w 2030 r.

Chociaż F-35A posiada wiele zaawansowanych funkcji, ma także pewne ograniczenia. Należy do nich ograniczona pojemność wewnętrznych komór uzbrojenia. Są one zdolne pomieścić maksymalnie sześć kierowanych pocisków rakietowych powietrze-powietrze typu AIM-120 AMRAAM lub dwie bomby B61-12 bądź JDAM-ER. Co prawda istnieje też możliwość przenoszenia dodatkowego uzbrojenia na sześciu pylonach pod skrzydłami, ale negatywnie wpływa to na cechy stealth.