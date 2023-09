Jak wskazują Ukraińcy, Rosjanie są bardzo przeciwni dostawom tej amunicji, ponieważ ich rozwiązania są dużo rzadsze oraz pociski z rodziny Świeniec pasują wyłącznie do coraz mniej licznych najnowszych czołgów typu T-72B3 /B3M, T-80BWM oraz T-90M i nie da się ich załadować do masowo odzyskiwanych ze składów starszych maszyn typu T-80BW czy T-72 Ural .

Zubożony uran to około 99,8 proc. uranu 238U oraz domieszki innych metali ciężkich. Jest odpadem powstałym podczas produkcji paliwa jądrowego (wzbogaconego uranu). Charakteryzuje się on blisko dwukrotnie większą gęstością od ołowiu oraz jego właściwości fizykochemiczne idealnie nadają się do produkcji penetratorów przeciwpancernych, które są też przy okazji tańsze niż przy wykorzystaniu wolframu.