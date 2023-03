Grupa Wagnera w Ukrainie. Psy wojny, które zerwały się z łańcucha

Grupa Wagnera została formalnie zarejestrowana w grudniu 2022 roku, ale jej działalność rozpoczęła się znacznie wcześniej – co najmniej w 2014 roku. Powstanie samej grupy należy wiązać z przejęciem przez Kreml kontroli nad – działającymi wcześniej (prawdopodobniej) niezależnie - najemnikami z tzw. Korpusu Słowiańskiego, walczącego w Syrii w 2013 roku.

Choć twórcy Korpusu Słowiańskiego zostali aresztowani przez FSB , to wielu najemników z Korpusu wróciło do Syrii w roku 2015, już w szeregach działającej nieoficjalnie Grupy Wagnera.

Warto zauważyć, że to nie Rosjanie są prekursorami takich działań. W czasach współczesnych szlak przetarli Amerykanie w Iraku, gdzie złą sławę zdobyła firma Blackwater (po zmianie nazwy Xe Services, po kolejnej zmianie nazwy – Academi).

Zatrudniani przez nią weterani, często byli żołnierze jednostek specjalnych (także GROM-u ), oficjalnie zajmowali się ochroną i szkoleniem. Kontraktorzy Blackwater przeszli jednak do historii za sprawą brutalności, masakr cywili, ale także udziału w niebezpiecznych misjach, jak choćby ewakuacja po zamachu polskiego ambasadora. Blackwater, choć najbardziej znana, była jedną ze 177 podobnych firm, z którymi współpracował Pentagon.

Ale to nie Amerykanie zainspirowali Kreml do stworzenia swojego nieformalnego, zbrojnego ramienia. Według Zbigniewa Parafianowicza, autora "Prywatnych armii świata", bezpośredni wpływ na utworzenie Grupy Wagnera miał Eeben Barlow. To były oficer 32. Batalionu, wchodzącego w czasie apartheidu w skład sił specjalnych RPA.