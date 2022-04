Dostarczył on wiele nietypowych modeli broni, w tym śmigłowce szturmowe, różnego rodzaju pociski kierowane, modernizacje czołgów czy pojazdy opancerzone , dostosowane do lokalnej taktyki i warunków. Jednym z nich jest samochód pancerny Rooikat (w afrikaans – karakal).

Opracowany w połowie lat 80. pojazd to udane połączenie mobilności i siły ognia. Rooikat został zaprojektowany według bardzo specyficznych wymagań: miał działać na bardzo rozległych, suchych równinach południowej Afryki, uczestnicząc w dalekich, samodzielnych rajdach w warunkach wojny bez wyraźnie zarysowanej linii frontu.

Kadłub Rooikata mierzy ponad 7 metrów długości i prawie 3 szerokości, zapewniając wewnątrz miejsce dla 4-osobowej załogi. Pojazd jest wyposażony w sprzęt potrzebny do przeżycia, zapasy wody i zbiornik paliwa, zapewniający bardzo duży, 1000-km zasięg.

Mimo niewielkiego kalibru jej atutem jest wysoką prędkość wylotowa – pocisk przeciwpancerny opuszcza lufę z prędkością przekraczającą 1600m/s. W praktyce daje to możliwość przebicia czołowego pancerza czołgów T-55 z nawet 2 km.

Pojazd jest – jak na samochód – nieźle opancerzony, co przekłada się na wagę zbliżoną do 30 ton. Opancerzenie chroni przód samochodu przed 23-mm pociskami przeciwpancernymi. Boki i tył są chronione przed ostrzałem pociskami kalibru do 12,7 mm.