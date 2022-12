Karabinki HK G36 zastąpi HK416A8. Ponad pięć lat kontrowersji i zwrotów akcji

Niemcy wreszcie zdecydowały, że następcą karabinków HK G36 zostanie najnowszy wariant HK416 w wersji A8. Do wyposażenia trafią dwa warianty: G95A1 czyli klasyczny wariant z 16,5-calową lufą (419 mm) oraz G95KA1 z krótszą lufą o długości 14 cali (356 mm). Są to najnowsze warianty bardzo popularnych karabinków HK416 będących etatową bronią m.in. norweskich i francuskich żołnierzy lub są w użyciu bardzo licznych jednostek specjalnych z całego świata z uwzględnieniem Polski.

Konstrukcyjnie jest to najprościej to ujmując karabinek systemu AR-15 zmodyfikowany o system z tłokiem gazowym o krótkim skoku z popychaczem zapożyczonym z G36. Historia tej konstrukcji sięga początków lat 2000, kiedy to Heckler & Koch brało udział w amerykańskich próbach ulepszenia karabinków M4 na wniosek USSOCOM, a dokładniej operatorów słynnej jednostki Delta Force. Efekt prac został pokazany pierwszy raz w 2004 roku na targach SHOT Show i można rzecz szturmem zdobył bardzo wielu użytkowników nawet mimo wysokiej ceny.