Dywersja na dnie morza. Rosyjskie okręty podwodne specjalnego przeznaczenia

Jednym z polityków, którzy zdecydowanie wykluczyli możliwość zwykłej awarii dwóch nitek gazociągu jednocześnie, jest niemiecki minister gospodarki Robert Habeck, który komentując wykryte wycieki, stwierdził jednoznacznie: - Nie były one spowodowane naturalnymi zdarzeniami lub zmęczeniem materiału, ale rzeczywiście doszło do ataków na infrastrukturę.

Choć na razie są to spekulacje, wielu komentatorów wskazuje na Rosję. Chodzi nie tylko o kwestię tego, komu zniszczenie gazociągu przynosi korzyść, ale także o techniczną możliwość przeprowadzenia takich działań. Listę podejrzanych rozszerza tu fakt, że w rejonie Bornholmu obie nitki Nord Stream są położone dość płytko, na głębokości około 70 metrów, czyli na granicy zasięgu wojskowych płetwonurków.

Rosja ma również do dyspozycji morskie siły specjalne, w skład których wchodzą płetwonurkowie bojowi (w Polsce podobną rolę pełni Jednostka Wojskowa Formoza). Jedna z baz morskiego specnazu, w skład którego wchodzą oddziały płetwonurków, znajduje się w obwodzie kaliningradzkim .

Zaledwie kilka miesięcy temu – w czerwcu – wszedł do służby największy, a zarazem najdłużej budowany okręt podwodny, jaki powstał w Rosji po rozpadzie ZSRR. Zakłady stoczniowe Siewmasz w Siewierodwińsku oficjalnie przekazały rosyjskiej marynarce wojennej badawczy okręt K-329 Biełgorod, budowany z przerwami od 1993 r.

Niech nas nie zmyli jego opis – jednostka "badawcza" to tak naprawdę okręt specjalnego przeznaczenia, czyli w praktyce przeznaczony do podwodnego rozpoznania (jak np. przechwytywania informacji z podwodnych kabli telekomunikacyjnych) i dywersji.

Choć rosyjska propaganda bardzo mocno akcentuje, że przeznaczenie Biełgorodu to podmorskie prace badawcze i ratownicze, uwagę zwraca wyjątkowa wielkość nowej jednostki. K-329 Biełgorod został zbudowany na bazie okrętu podwodnego projektu 949A typu Antej, którego kadłub został wydłużony o dodatkowe sekcje.

W rezultacie powstał 184-metrowy, najdłuższy okręt podwodny świata o wyporności sięgającej 30 tys. ton (dla porównania: niewiele więcej – 36 tys. ton – wynosi wyporność standardowa francuskiego lotniskowca Charles de Gaulle ). Do czego Rosjanie potrzebują tak wielkiej jednostki?

Dane techniczne i wyposażenie Biełgorodu są objęte tajemnicą. Tak duży kadłub zapewnia miejsce dla śluz pozwalających na transport wewnątrz podwodnych dronów czy miniaturowych pojazdów podwodnych przeznaczonych do wspierania płetwonurków. W przyszłości na wyposażenie okrętu mogą wejść także atomowe drony-torpedy Posejdon , którymi Rosjanie od kilku lat straszą świat.

O ile w przypadku okrętu K-329 Biełgorod znane są tylko podstawowe dane, nieco więcej wiadomo na temat dwóch innych, eksploatowanych przez Rosję okrętów podwodnych "specjalnego przeznaczenia". Są to BS-64 Podmoskowie i KS-129 Orenburg.

To okręty, które w przeszłości były nosicielami pocisków balistycznych, jednak po przebudowie silosy z pociskami zlikwidowano, co pozwoliło na wygospodarowanie wewnątrz okrętów dużej, wolnej przestrzeni. Podobnie jak w Biełgorodzie, znalazł się tam zestaw śluz potrzebnych do obsługi podwodnych pojazdów i zespołów płetwonurków.