Haubice FH-70 w Ukrainie. "Strzelają z szaloną szybkością"

Haubica FH-70 to efekt współpracy wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch. Została zaprojektowana w latach 70. i wprowadzona do służby w roku 1978, a poza trzema krajami europejskimi trafiła także – z możliwością produkcji licencyjnej – do Japonii, gdzie weszła na wyposażenie Sił Samoobrony. FH-70 były lub nadal są używane przez siły zbrojne wielu innych państw, jak Holandia, Malezja, Liban czy Maroko.