F-35A dalej musi omijać burze. Pentagon nalega na dalsze modyfikacje samolotu

Najnowsze ograniczenia nałożono na F-35A w 2020 roku, kiedy to podczas rutynowej inspekcji samolotów wykryto problemy z rurami systemu OBIGGS, który poza wytwarzaniem tlenu dla pilota ma też wypełniać zbiorniki paliwa azotem. Jest to o tyle istotne, że azot jako gaz neutralny nie pozwala na eksplozję paliwa zgromadzonego w zbiornikach w przypadku porażenia samolotu przez wyładowanie atmosferyczne.

Nie jest to pierwszy przypadek, ponieważ z odgromieniem F-35A miały już problem w 2010 roku. Z tego względu F-35A dostał od Pentagonu zakaz lotów w pobliżu chmur burzowych ze względu na ryzyko katastrofalnej straty maszyny, który trwał do 2014 roku. W efekcie przeprojektowano system OBIGGS, ale jak widać problem dalej istnieje i jest źródłem żartów, ponieważ pełna nazwa samolotu to F-35A Lightning II. Co ciekawe problem nie występuje w wersjach F-35B i F-35C, które mają inaczej zaprojektowany system OBIGGS.