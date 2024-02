Pociski GLSDB w najnowszej wersji to broń opracowana przez koncerny Boeing i Saab. Jest wystrzeliwaną z ziemi rakietobombą, powstałą poprzez połączenie bomby lotniczej z dodatkowymi powierzchniami aerodynamicznymi i silnikiem rakietowym. Ma masę ponad 100 kg, a jej zasięg szacuje się na ok. 150-160 km. GLSDB wykorzystuje nawigację inercyjną, a jego dokładność szacuje się na mniej niż jeden metr. Warto zaznaczyć, że USA posiadają już podobne rozwiązanie w swoim arsenale. Są to jednak bomby typu powietrze-ziemia, a nie dostosowane do wystrzeliwania ze stanowisk naziemnych.