Ukraińcy bardzo je chwalą. Polska firma wyprodukowała tysięczny egzemplarz

Polskie drony FlyEye zyskały ogromną sławę podczas toczącej się wojny w Ukrainie, gdzie jako jedne z nielicznych konstrukcji są zdolne do działania w zasięgu rosyjskich systemów walki elektronicznej typu R-330Ż Żytiel oraz są trudnowykrywalne dla rosyjskich systemów przeciwlotniczych, na które FlyEye naprowadzają artylerię .

Teraz Grupa WB poinformowała o wyprodukowaniu tysięcznego egzemplarza drona FlyEye w wersji 3.x, który jest całkowicie inną konstrukcją od dronów FlyEye np. z 2015 roku. Pokazuje to potwierdzenie potencjału wytwórczego Grupy WB do terminowego realizowania nawet bardzo dużych zamówień.

Polskie drony FlyEye o rozpiętości skrzydeł 3,6 metra i 12-kilogramowej masie startowej są bardzo trudne do wykrycia przez standardowe radary systemów przeciwlotniczych, które ich oprogramowanie często błędnie identyfikuje jako ptaki. Sporą zasługę ma w tym kompozytowa obudowa oraz zastosowanie silnika elektrycznego, który co ciekawe nie działa ciągle, ponieważ FlyEye przez większość czasu szybuje.

To w połączeniu z możliwością działania w środowisku zagłuszania komunikacji i nawigacji satelitarnej pozwala na wyszukiwanie kluczowych celów w dzień lub w nocy dla broni dalekiego zasięgu. To zadanie znacznie ułatwia głowica obserwacyjna wyposażona w kamerę dzienną o wysokiej rozdzielczości z 30-krotnym przybliżeniem i termowizyjną.

Z kolei o możliwość działania na dalekim zapleczu przeciwnika zapewnia bateria akumulatorów pozwalająca na ponad 2,5 godziny lotu na pułapie do 3,5 km. Warto też zaznaczyć zasięg łączności radiowej wynosi 180 km.

Kolejnym ogromnym plusem dronów FlyEye jest ich modularność, ponieważ poza funkcją rozpoznawczą drony mogą być wykorzystane do transportu bądź jako "latające routery" wzmacniające sygnał kontrolny innych dronów. Użytkownicy cenią sobie też bardzo szybki i łatwy montaż/demontaż zajmujący mniej niż 10 minut oraz możliwość startu "z ręki".

Należy wspomnieć, że FlyEye to jedyny zaawansowany polski produkt wojskowy, który został włączony do oferty Agencji Wsparcia i Zamówień Obronnych NATO (NSPA), co świadczy o ich wyjątkowości i wszechstronności.