Rosjanie, by przełamać ukraińską obronę przeciwlotniczą, używają wielu różnych środków rażenia, które są dodatkowo odpalane z wielu kierunków. Ponadto ich trajektorie lotu są dobierane tak, aby wykorzystać ukształtowanie terenu w postaci np. koryt rzek Chodzi o to, by ukryć się przed radarami naziemnymi lub nadlecieć od strony państw wspierających Ukrainę.