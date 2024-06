Potwierdziło się najgorsze. Pokazali zdjęcia rosyjskiej broni

Mowa o Ch-101, którego pierwsza wersja charakteryzowała się obecnością systemu optycznego zbudowanego tylko z jednej soczewki. Nieco później Federacja Rosyjska ulepszyła tę konstrukcję, doposażając ją w lepszą "wizję". Druga generacja Ch-101 była bardziej precyzyjna, a to za sprawą optyki z trzema soczewkami i dodatkowego systemu do obrony przed zagłuszaniem przez jednostki przeciwnika.

Teraz z kolei potwierdza się, że Rosjanie na szerszą skalę zaczęli stosować tę broń. Wynika z tego, że tamtejszy przemysł zbrojeniowy dostosował już fabryki do produkcji najnowszych generacji, a kolejne rakiety Ch-101 z "kasetami" spadają na Ukrainę . Dowodem stosowania tej broni przez Federację Rosyjską są zdjęcia publikowane w sieci przez Ukraińców, które udostępnia m.in. profil @vasylkiv_now na Telegramie. Widoczne na zdjęciach metalowe kulki to podpociski z Ch-101 zebrane niedaleko Kijowa.

Sam pocisk Ch-101 co do zasady jest zdolny do poruszania się z prędkością ok. 1000 km/h i rażenia celów na dystansie nawet 5 tys. km. Dotychczasowe doniesienia z Ukrainy sugerują jednak, że Rosjanie mogli ograniczyć zasięg kosztem większych głowic, gdyż nie jest im potrzebna tak duża donośność.