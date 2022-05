Najnowsze Leopardy w Polsce. Wezmą udział w ćwiczeniach

Leopard 2 to nazwa niemieckiego czołgu podstawowego. Pierwszy egzemplarz w wersji 2A7 trafił na uzbrojenie Bundeswehry w 2014 r. Powszechnie Leopardy 2 są uważane za jedne z najlepszych czołgów podstawowych świata.

W edług informacji przekazanych przez Defence24, pojazdy w wersji 2A7 pojawią się w Polsce na ćwiczeniach Defender Europe. W porównaniu ze starszymi wariantami, model wysłany do naszego kraju przez Danię został wyposażony w system IFIS, obsługiwany przez dodatkową radiostację.

Masa bojowa czołgu w wariancie 2A7 wynosi ok. 64 t. Oznacza to, że jest on blisko 9 ton cięższy niż produkowana na przełomie lat 89 i 90 wersja 2A4. Leopard 2A7 zyskał ponadto nowy system łączności wewnętrznej SOTAS-IP oraz przyrząd obserwacyjno-celowniczy dowódcy PERI R17 w wersji A3.