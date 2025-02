Czołg przyszłości M1E3. Amerykanie budują następcę Abramsa

Czołg M1 Abrams to konstrukcja opracowana w latach 70. XX wieku. Choć projekt ma już pół wieku, dzięki modernizacjom amerykański wóz - podobnie jak jego niemiecki rówieśnik, Leopard 2 - pozostaje jednym z najnowocześniejszych czołgów świata .

Jak zauważa Damian Ratka z Defence 24, choć Amerykanie zaczęli je później niż Niemcy i Francuzi program MGCS , amerykański czołg ma być gotowy do 2030 roku - 10 lat wcześniej od sprzętu z Europy. Dlaczego w ogóle rozpoczęto prace nad nowym czołgiem?

Klasyczny układ konstrukcyjny - z załogą umieszczoną zarówno w kadłubie, jak i wieży - dotarł do kresu swoich możliwości modernizacyjnych. Aktualne wersje czołgów - w porównaniu z maszynami pierwszych serii produkcyjnych - są znacznie cięższe . Gdy Leopard 2A1 ważył 55 ton, Leopard 2A7 waży ponad 66 ton. Podobnie Abrams - gdy masa wczesnej wersji M1 nieznacznie przekraczała 55 ton, wariant M1A2 SEPv3 waży ok. 67 ton.

Dalsza poprawa ochrony czołgów poprzez zwiększanie odporności ich pancerza okazuje się ślepą uliczką - masa pojazdów rośnie do poziomu, w których ich eksploatacja staje się problematyczna. Chodzi tu nie tylko o zdolność do poruszania się w trudnym terenie czy nośność mostów, ale także o transport strategiczny, możliwość przeprowadzania doraźnych napraw czy ewakuacji uszkodzonego sprzętu.

Dlatego czołg M1E3 - którego nazwa wraz z przyjęciem do służby zostanie zapewne zmieniona na M1A3 - zrywa z aktualnym układem konstrukcyjnym. Kluczową zmianą w porównaniu z aktualnie eksploatowanym czołgiem Abrams M1A2 będzie zastosowanie bezzałogowej wieży z automatem ładowania .

Warto zauważyć, że podobną rewolucję usiłowali prowadzić u siebie Rosjanie w pokazanym przed dekadą czołgu T-14 Armata , ale w ich przypadku skończyło się kilku paradach wojskowych, propagandowych komunikatach o "najlepszym czołgu świata", wyprodukowaniu zaledwie kilku egzemplarzy i zawieszeniu produkcji niedopracowanego sprzętu. Co więcej - mimo podobnego jak na świecie kierunku rozwoju - nowy rosyjski czołg miał być cięższy od sprzętu użytkowanego obecnie.

Tymczasem prowadzone przez Amerykanów prace zwracają uwagę nie tylko rozmachem, ale i tempem. Rozwój nowego sprzętu postępuje, a część komponentów, które najprawdopodobniej trafią do nowego czołgu, jest już opracowana. Przykładem jest choćby napęd w postaci silnika ACE1500 - najsilniejszego z rodziny nowych silników, które (w trzech ustandaryzowanych wariantach) będą napędzać amerykańskie pojazdy wojskowe w przyszłości.

Szybkie tempo prac ma przynieść efekt w postaci docelowego czołgu, gotowego w roku 2030. Warto zestawić to z buksującym w miejscu programem francusko-niemieckiego czołgu przyszłości, który - choć rozpoczął się wcześniej od prac nad następcą Abramsa - zaowocuje nowym czołgiem najwcześniej około 2040 roku .

Amerykański pośpiech ma dodatkowe uzasadnienie. Wprowadzenie czołgu Abrams do służby nie odbywało się w próżni: nowy czołg należał do tzw. "wielkiej piątki" - pięciu nowych systemów broni, które miały zapewnić Amerykanom długotrwałą przewagę na polu walki. Należały do nich śmigłowiec uderzeniowy AH-64 Apache, wielozadaniowy UH-60 Black Hawk, system przeciwlotniczy Patriot, a także czołg M1 Abrams i bojowy wóz piechoty M2 Bradley.