Ukraińcy chwalą się nową bronią. Ten dron może pokonać 3000 km

Dron, którego szczegóły techniczne nie zostały ujawnione, przeszedł pomyślnie testy. Jego zasięg pozwala na dotarcie do celów oddalonych o 3000 km, co znacznie zwiększa możliwości operacyjne Ukrainy. Serwis Militarnyj przypomina, że wcześniej najdalszym celem była baza w Murmańsku, oddalona od Ukrainy o ok. 1800 km. Atak ten miał miejsce w sierpniu 2024 r., a ukraińskim dronom udało się dolecieć nawet w pobliże bazy lotniczej Ołenia, gdzie Rosjanie trzymają swoje bombowce strategiczne Tu-22M3 i Tu-95MS.

Ukraińska armia dronów rośnie w siłę

Informacje o dronie o zasięgu 3000 km pojawiły się po raz pierwszy w "The Economist" w kwietniu 2024 r., ale nie podano żadnych szczegółów na jego temat. Z kolei w listopadzie 2024 r. Zełenski zapowiedział produkcję w 2025 r. aż 30 tys. dronów dalekiego zasięgu oraz 3 tys. pocisków manewrujących i rakiet-dronów. Ma być realizowana dzięki kontraktom z ukraińskimi producentami.

Jak zaznacza zaznacza Militarnyj, nie jest jasne, czy nowy dron jest związany z ukraińskim bezzałogowcem E-300 Enterprise, którego zasięg (przy dodatkowym zbiorniku paliwa) dochodzi do ok. 3100 km. Jednakże, dodatkowe paliwo zmniejsza jego ładowność do 20-30 kg, co wpływa na efektywność przeprowadzanych uderzeń. Warto przypomnieć, że E-300 Enterprise to zaawansowany bezzałogowy statek powietrzny (UAV) opracowany przez ukraińską firmę AeroDrone, pierwotnie działającą w sektorze agrotechnicznym.

E-300 Enterprise jest zdolny do przenoszenia ładunku użytecznego o masie do 300 kg, co obejmuje zarówno paliwo, jak i dodatkowe wyposażenie. Jego zasięg wynosi od 675 km do wspomnianych 3100 km, w zależności od zastosowania dodatkowych zbiorników paliwa. Dron ten może operować na wysokości do 5000 metrów, a jego prędkość przelotowa oscyluje między 135 a 150 km/h. Czas lotu wynosi od 5 godzin w standardowej konfiguracji do 23 godzin przy użyciu dodatkowych zbiorników paliwa.

Dron E-300 Enterprise, którego rozpiętość skrzydeł wynosi 8,5 metra, długość 5,72 metra, a maksymalna masa startowa sięga 540 kg, może być wykorzystywany do misji rozpoznawczych, dostarczania zaopatrzenia na linie frontu, a także jako platforma do przenoszenia zaawansowanego sprzętu i uzbrojenia. Dron jest wyposażony w systemy nawigacji satelitarnej i inercyjnej, a także w opcjonalne kamery elektrooptyczne i podczerwieni. Może być sterowany zarówno automatycznie przez autopilota, jak i manualnie przez operatora zdalnego.

Cudowna broń Ukraińców