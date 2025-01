Czołg Leopard 3. Niemcy nie chcą czekać na MGCS

Program MGCS - mimo optymistycznych deklaracji uczestników - buksuje w miejscu. Jak zauważa ukraiński serwis Defence Express, ponad 6 lat zajęło nie zaprojektowanie nowego czołgu, ale francusko-niemieckie uzgodnienia dotyczące podziału zadań. Pierwotne założenia, aby prototypowy eurotank był gotowy w 2028 roku, a wariant produkcyjny wszedł do służby w roku 2035, okazały się nierealne.

Opóźnienia te prowokują głosy - jak opinia szefa koncernu Rheinmetall Armina Pappergera - że eurotank nie powstanie nigdy . W sytuacji, gdy jest to obecnie kluczowy przyszłościowy program czołgowy na Zachodzie, może to budzić uzasadnione obawy.

To konstrukcja, która wejdzie do służby po produkowanym obecnie wariancie Leopard 2A8. W stosunku do poprzednika będzie zmieniona na tyle, że w jej przypadku zasadne będzie użycie nowej nazwy, a nie tylko oznaczenia kolejnego wariantu.