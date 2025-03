Warto przypomnieć, że podczas walk z Ukraińcami poważnym wyzwaniem dla północnokoreańskich żołnierzy wspierających Rosję są drony, w tym modyfikowane komercyjne maszyny FPV . Koreańczycy, nieprzygotowani na nowoczesne technologie, ponoszą z ich powodu znaczne straty. Ukraińcy wykorzystują drony do precyzyjnych ataków, co zmusza przeciwników do zmiany taktyki.

Koreańczycy, aby przeciwdziałać bezzałogowcom, stosują taktykę z przynętą. Jeden żołnierz przyciąga uwagę drona, podczas gdy inni próbują go zestrzelić. Mimo to ich działania są często chaotyczne i nieskuteczne, co prowadzi do dalszych strat. Tymczasem Ukraińcy adaptują swoje metody, celując w większe grupy przeciwników.