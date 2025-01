Europejski czołg przyszłości MGCS. Nowy sprzęt najwcześniej w latach 40.

MGCS (Main Ground Combat System) to francusko-niemiecki program budowy wspólnej rodziny pojazdów bojowych. Mają ją tworzyć nowy czołg podstawowy , który zastąpi czołgi Leclerc i Leopard 2, a także załogowy pojazd z wyrzutnią rakiet i bezzałogowa wyrzutnia pocisków NLOS (Non Line Of Sight - atakujących cele poza zasięgiem wzroku).

W 2020 roku przystąpienie do programu MGCS rozważała Polska, ale nie została zaproszona do wspólnych prac, o czym informował wówczas m.in. "Die Welt". Zgoda co do zaproszenia nowych uczestników zapadła dopiero w 2023 roku, gdy Polska miała już podpisane umowy na dostawy czołgów K2 z Korei i Abrams ze Stanów Zjednoczonych.