Amerykańskie władze nabyły prawo do sprzedaży superjachtu „Amadea”, którego wartość szacuje się na 300 mln dolarów. Jacht został skonfiskowany rosyjskiemu miliarderowi Sulejmanowi Kerimowowi - donosi "The Financial Times". W maju 2022 r. jednostka została zatrzymana na Fidżi z powodu domniemanych naruszeń amerykańskich przepisów dotyczących prania pieniędzy.

Eduard Khudainatow, były dyrektor generalny rosyjskiego giganta naftowego Rosnieft, próbował nabyć prawo własności do jachtu, jednak amerykański sąd uznał go za figuranta działającego na rzecz sankcjonowanych elit. To otworzyło drogę do sprzedaży jednostki.