Tajemnicze formacje. Sztuczna inteligencja odkrywa kosmiczną tajemnicę

Zespół japońskich badaczy, kierowany przez Uniwersytet Metropolitalny w Osace, wykorzystało AI do analizy danych uzyskiwanych z teleskopów. Jak pokazują badania opublikowane w "Publications of the Astronomical Society of Japan", dzięki pomocy sztucznej inteligencji naukowcom udało się odkryć tajemnicze struktury, które przypominały bąbelki.