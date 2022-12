US Army z nowym "śmigłowcem". Bell V-280 Valor wygranym programu FLRAA

W programie FLRAA Bell V-280 Valor konkurował ze śmigłowcem Defiant X będącym wspólnym dziełem firm Sikorsky-Boeing. Jest to też swoisty powrót Bella do US Army dekadach nieobecności, ponieważ znane z czasów Wietnamu śmigłowce Bell AH-1 Cobra i Bell UH-1 Iroquois (Huey) zostały zastąpione z czasem przez Sikorsky UH-60 Black Hawk i Boeing AH-64 Apache.