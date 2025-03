Ukraińskie drony , jak podkreślają przedstawiciele Sił Zbrojnych Ukrainy, przewyższają swoje zachodnie odpowiedniki pod względem zasięgu - czytamy na łamach ukraińskiej agencji Unian. Kluczowym czynnikiem jest bezpośredni kontakt producentów z użytkownikami tych maszyn. Oficer i współzałożyciel 14. pułku bezzałogowych systemów lotniczych, znany pod pseudonimem "Fidel", wyjaśnia, że producenci regularnie otrzymują informacje zwrotne od żołnierzy, co pozwala im na szybkie wprowadzanie niezbędnych ulepszeń.

Sukces ukraińskich dronów nie byłby możliwy bez technicznego wsparcia, badań naukowych i rozwoju konstrukcji . Żołnierze zrozumieli, że aby osiągnąć sukces, muszą dokładnie analizować każdy element dronów, by wiedzieć, co wymaga wprowadzenia niezbędnych poprawek.

- Jednym z największych wyzwań jest przyspieszenie zmian od pola walki do producenta. Nasze drony są lepsze od zachodnich, jeśli chodzi o głębokie rażenie, ponieważ producenci mają szybki i jakościowy feedback - zauważa "Fidel".

Komandor 1. batalionu 14. pułku znany jako "Kasper" podkreśla z kolei, że obecnie ok. 80-90 proc. używanych dronów pochodzi z Ukrainy. - Zagraniczne drony są jak "Toyota", a nasze to już "Mercedes". Nasze są po prostu lepsze dzięki stałemu feedbackowi i modernizacjom. Producentów można pochwalić za ich elastyczność i gotowość do szybkich zmian - mówi "Kasper".