- Główny cel przebazowania tego samolotu (An-178-100R - przyp. red.) do Bydgoszczy to ochrona przed zniszczeniem przez Rosjan. Zresztą nie jest to jedyny samolot ukraińskiej firmy Antonow, który się tutaj się znajduje. Mamy tu również An-148, a na innych polskich lotniskach do dzisiaj stoją ewakuowane samoloty transportowe należące do ukraińskich sił powietrznych. Taka ewakuacja nie jest niczym nowym. To zasada praktykowana od dawna podczas konfliktów zbrojnych - co wartościowsze elementy, które nie są potrzebne w działaniach wojennych, są ewakuowane, aby ochronić je przed zniszczeniem, ewentualnie przed zdobyciem przez wroga - mówi Pacholski.