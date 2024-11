Śmigłowiec AH-64 Apache będzie niebawem obchodzić okrągłą, 50. rocznicę oblotu. Mimo wieku jest wciąż rozwijany, a plany Pentagonu przewidują, że pozostanie w służbie co najmniej do 2060 r. To dobra wiadomość dla Polski, która w przyszłości będzie mogła zmodernizować swoje śmigłowce do najnowszego standardu. Jaka przyszłość czeka Apache’a?