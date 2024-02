Chroniczny brak amunicji artyleryjskiej Ukrainy. Czechy znalazły rozwiązanie

Ukraina odczuwa problemy z dostawą pocisków artyleryjskich z Zachodu, co wymusza ich reglamentację na froncie. Czechy znalazły, jednak źródło nawet 800 tys. pocisków gotowych do wysłania, tylko konieczne jest pozyskanie odpowiedniego finansowania. Przedstawiamy, co może trafić do Ukrainy.

Państwa europejskie, mimo deklaracji dostarczenia Ukrainie miliona pocisków artyleryjskich w 2023 roku, nie zdołały wypełnić tego zobowiązania, dostarczając ostatecznie około 300 tysięcy sztuk. Jest to rezultat znacznie słabszy niż osiągnięcia Amerykanów, którzy dostarczyli 2 miliony sztuk. Należy jednak podkreślić, że w 2024 roku sytuacja powinna się poprawić, ponieważ koncerny takie jak m.in. Rheinmetall oraz Nammo planują odpowiednio potroić i podwoić produkcję.

Czesi przyznają, że zdołali znaleźć 500 000 pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm i 300 000 pocisków kalibru 122 mm, które po sfinansowaniu mogłyby trafić do Ukrainy w ciągu zaledwie kilku tygodni. Niestety, nie wiadomo, skąd może pochodzić ta amunicja, ponieważ potencjalni dostawcy zastrzegli sobie niejawność. Czechy rozważały pozyskanie amunicji między innymi w Turcji, Korei Południowej lub Republice Południowej Afryki.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Oto co mogły dla Ukrainy znaleźć Czechy — najbardziej potrzebna klasyka

Jedną z możliwości, którą Czechy mogły rozważać dla Ukrainy, jest amunicja z Korei Południowej, ale ta opcja została już wykorzystana przez Amerykanów, więc pozostają Turcja lub Republika Południowej Afryki. Turcja dostarczyła Ukrainie znaczne ilości różnego rodzaju uzbrojenia, począwszy od dronów Bayraktar TB2, po pociski kasetowe, jednak w większości przypadków tamtejsi producenci nie dążą do rozgłosu, a dostawy można zidentyfikować jedynie po zdjęciach konkretnych systemów z frontu w Ukrainie. W przypadku Republiki Południowej Afryki niewiele sprzętu trafiło do Ukrainy, a główny producent amunicji artyleryjskiej, Denel, należy do koncernu Rheinmetall.

Jeśli chodzi o dostarczone pociski artyleryjskie, to najprawdopodobniej będą to w większości najprostsze konstrukcje ze ścięciem tylnym, składające się wyłącznie z odlewanego stalowego korpusu, wewnątrz którego znajduje się kilka kilogramów trotylu i zapalnik. Mogą to być również pociski z dodanym w dnie gazogeneratorem, zwiększającym zasięg o około 30 procent.

Zobacz także : Byliśmy w fabryce MBDA w Wielkiej Brytanii. Tak powstaje broń chroniąca Ukrainę

W przypadku kalibru 155 mm będą to pociski zawierające około 9 kg trotylu, zdolne do rażenia celów na dystansie do około 24 km dla systemów z armatą o długości 39 kalibrów, w postaci haubic FH-70, lub 31 km dla systemów z działem o długości 52 kalibrów, takich jak na przykład Krab czy PzH 2000. Z kolei w przypadku wersji z gazogeneratorem zasięg wzrasta odpowiednio do około 30 km bądź 41 km.

Dla poradzieckich pocisków kalibru 122 mm te parametry są znacznie mniej imponujące. Najczęściej spotykaną opcją są zwykłe pociski ze ścięciem tylnym o zasięgu około 15 km, zawierające zaledwie około 2,5 kg materiału wybuchowego. Istnieją również wersje z gazogeneratorem o zasięgu około 20 km, ale są one bardzo rzadkie i produkowane na przykład w Chinach.

Co sądzisz o zmianach w cyfrowym świecie? Weź udział w badaniu WP.

Zobacz także : Marynarka Wojenna USA zatrzymała łódź rybacką. Przewoziła bardzo groźną broń

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski