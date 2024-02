Śnią się Rosjanom po nocach. Wkrótce będą powstawać w Ukrainie

Trwają prace nad budową nowej fabryki koncernu zbrojeniowego Bayraktar. Obiekt powstaje na terytorium Ukrainy. Ujawniono, że będą produkowane w nim drony Bayraktar TB2 lub Bayraktar TB3. Wyjaśniamy, co to za broń.

W sierpniu 2023 r. ukraińskie ministerstwo obrony podpisało z firmą Bayraktar umowę dotyczącą budowy centrum serwisowego jej dronów w Ukrainie. Zaznaczano wtedy, że nie należy mylić tej inwencji z inną, jeszcze większą. Chodzi właśnie o fabrykę, w której będą powstawać nowe drony. Do tej pory nie ujawniano wielu szczegółów z tym związanych, ale jak przekazał teraz Haluk Bayraktar, dyrektor tureckiej firmy, w Ukrainie będą powstawać drony Bayraktar TB2 lub Bayraktar TB3.

Fabryka Bayraktar TB2 lub Bayraktar TB3 w Ukrainie

Drony Bayraktar TB2 dawały się we znaki rosyjskiej armii przede wszystkim w początkowej fazie wojny. Ukraińcy eliminowali nimi wiele celów, za czym szły poważne straty finansowe najeźdźców. Z czasem liczba ataków z ich wykorzystaniem zauważalnie się zmniejszyła, zaczęły być wykorzystywane do innych celów, przede wszystkim do prowadzenia rozpoznania powietrznego.

Losy Bayraktar TB2 pokazują, że jest to dron o szerokiej funkcjonalności. To jednostka klasy MALE (ang. Medium-Altitude Long-Endurance) o charakterze rozpoznawczo-bojowym. Cała konstrukcja mierzy 6,5 m długości oraz 12 m rozpiętości. Może operować na pułapie sięgającym nawet 8 km oraz latać z prędkość ponad 200 km/h. Jeśli chodzi o uzbrojenie, to stosowane są naprowadzane laserowo pociski MAM–C (o masie 6,5 kg) i MAM-L (ważące 22 kg) z różnymi rodzajami głowic, a także bomby kierowane Bozok o masie 16 kg i zasięgu 6 km.

Bayraktar TB3. Pierwszy taki dron na świecie

Bayraktar TB3 to, jak sugeruje nazewnictwo, następca Bayraktar TB2. W październiku zeszłego roku odbyły się pierwsze loty tego bezzałogowca. Jest nie tylko większy, ale wedle zapewnień producenta również jeszcze groźniejszy.

To dron tej samej klasy mający służyć do wykonywania misji rozpoznawczych, obserwacyjnych, a także zadań bojowych. Mierzy jednak ponad 8 m długości i aż 14 m rozpiętości. Ma mocniejszy silnik, dzięki któremu jest w stanie rozpędzać się do nawet 300 km/h. Masa startowa Bayraktar TB3 to aż 1450 kg (w Bayraktar TB2 wynosi ona 650 kg), można podczepić pod nim więcej uzbrojenia.

Bayraktar TB3 będzie pierwszą na świecie tego typu jednostką, która jest zdolna do startu i lądowania na statkach o krótkich pasach startowych. Przykładem jest tutaj uniwersalny okręt desantowy–lotniskowiec TCG Anadolu, który został oddany do użytku tureckiej armii na początku 2023 r.

Bayraktar TB3 w locie

Produkcja dronów w państwie toczącym wojnę

Haluk Bayraktar zdradził też, że powstająca fabryka powstaje pod Kijowem i będzie musiała zatrudniać ok. 500 osób. Ma w niej powstawać 120 dronów rocznie.

Pytany o kwestie bezpieczeństwa odpowiedział, że "plany postępują w pełni i nic nie jest w stanie ich powstrzymać".

