Operacja Thunder Lynx. Desant Legii Cudzoziemskiej pod nosem Putina

Desant został przeprowadzony z ciężkiego samolotu transportowego Airbus A400M. To potężna maszyna, zdolna do przewożenia 37 ton ładunku i lotów na odległość nawet 9500 km. Gdyby przeznaczeniem francuskich spadochroniarzy był Plac Czerwony w Moskwie – ten samolot teoretycznie byłby w stanie ich tam dostarczyć.

Airbus A400M jest pozycjonowany jako maszyna pośrednia pomiędzy C-130 Hercules a C-17 Globemaster III . Ważną cechą maszyny jest możliwość skróconego startu i lądowania – przy swoich gabarytach i masie jest w stanie wystartować z 950-metrowego pasa startowego, a dobieg po wylądowaniu to zaledwie nieco ponad 600 metrów.

Jest to możliwe dzięki opracowanemu specjalnie dla tej maszyny napędowi – turbośmigłowym silnikom EuroProp TP400 (których problemy były przyczyną opóźnień w budowie A400M). Zastosowany napęd pozwala na wykonywanie ciężkim transportowcem niektórych figur akrobacji lotniczej .

Podczas operacji Thunder Lynx na pokład francuskiego Airbusa A400M trafiło najpierw 50 spadochroniarzy z 2 Cudzoziemskiego Pułku Powietrznodesantowego. Po przelocie z Orleanu na Korsykę dołączyło do nich kolejnych 50 żołnierzy, którzy – po liczącym ponad 2200 km locie – zostali zrzuceni na spadochronach w Estonii.

Desant ubezpieczały dwa francuskie samoloty wielozadaniowe Mirage-2000-5. Nie musiały lecieć z Francji – maszyny te stacjonują w Estonii w ramach natowskiego programu Baltic Air Policing w bazie Amari. Operacja Thunder Lynx była dla nich okazją do ćwiczenia przechwycenia i eskorty samolotu transportowego.

Co więcej, francuskie siły ekspedycyjne działają pod atomowym parasolem: francuska doktryna atomowa zakłada możliwość prewencyjnego atomowego ataku na państwo zagrażające francuskim interesom. Francja – jako jeden z niewielu krajów świata – ma możliwość wykonania tzw. uderzenia deeskalacyjnego, przy pomocy głowicy atomowej o niewielkiej mocy.

Jest to możliwe dzięki pociskom powietrze-ziemia ASMP-A. Mają one około 500 km zasięgu, prędkość lotu sięgającą 3 Machy i przenoszą głowicę TN 81 o mocy do 300 kiloton.