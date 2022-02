Obwód Kaliningradzki, czyli niezatapialny lotniskowiec Putina

- Hurra! – krzyczał, nie bardzo wiadomo po co, starszy lejtnant. T-34, ostrożnie wystawiając zza ściany tylko lufę, kolejnymi pociskami zmieniał w gruzy to, co jeszcze zostało z secesyjnej kamienicy. Drugi T-34 miał mniej szczęścia – na środku skrzyżowania zatrzymał go strzał z panzerfausta. Płonął czołg, kamienica, całe miasto. W morzu płomieni umierał Königsberg. Robił miejsce dla Kaliningradu.