Znaleźli wrak rosyjskiej broni. Skutki eksplozji wprawiają w osłupienie

Spadające w Ukrainie (i Rosji) rakiety to codzienność. Często wynika to z awarii broni podczas lotu – co zresztą w ostatnich miesiącach wielokrotnie działo się w armii Federacji Rosyjskiej. Przypomnijmy, że tamtejsza armia "zgubiła" wiele pocisków, w tym m.in. Ch-35, który omyłkowo spadł na terytorium Rosji lub bombę lotniczą FAB-250 zrzuconą w obwodzie biełgorodzkim (tuż przy granicy z Ukrainą).