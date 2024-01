Rosjanie omyłkowo zrzucili bomby. Spadły na terytorium Rosji

Portal Belsat podaje, że do "nieplanowanego zrzutu amunicji" – jak nazywają to Rosjanie – doszło na przedmieściach Biełgorodu. Bomby burzące FAB-250 spadły w okolicach miejscowości Postnikow i Strieleckoje. Jak czytamy – w wyniku tego omyłkowego ataku nikt nie zginął i nie został raniony.

W podobnym czasie do sieci trafiły zdjęcia rozbitych w Rosji rakiet Ch-55 oraz Ch-101 . Wszystkie te incydenty łączy fakt, że pociski miały spaść w miejscach, które odpowiadały trajektorii lotów – sugeruje to więc, że amunicja musiała doznać awarii podczas lotu do Ukrainy. Warto też podkreślić, że problemy ze "zgubionymi" rakietami nie towarzyszą Rosji od 2024 r. Jeszcze w 2019 r. Rosjanie przypadkowo rozbili na swoim terytorium drona wojskowego Orion .

Amerykańska grupa badawcza Institute for the Study of War (ISW) zauważa, że FAB-250 zawiera materiał wybuchowy o wadze 100 kg. Promień zniszczeń tej radzieckiej broni ma natomiast wynosić do 120 m, niszcząc podczas eksplozji lekkie fortyfikacje, opancerzone maszyny oraz siłę żywą.