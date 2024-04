Rosja ma sposób na drony. "Osiągnięto nowy szczyt"

Klatki antydronowe i amatorskie siatki okalające czołgi to często spotykany widok na zdjęciach i filmach z Ukrainy. Z tego typu usprawnień korzystają obie strony konfliktu – wszak to tanie rozwiązanie, które w niektórych sytuacjach może okazać się kluczowe w kontekście przeżywalności załogi podczas ataku (głównie z wykorzystaniem bezzałogowców).

Nie dziwi więc, że do sieci trafiają kolejne zdjęcia przedstawiające coraz to nowsze próby ukrycia się przed przeciwnikiem. Tym razem jednak tę próbę można nazwać wyjątkową, bo takiej konstrukcji, której zmontowali Rosjanie, jeszcze nie było. " Kiedy wydaje się, że widzieliśmy już wszystko , to… czołgiści z Buriacji przebili się na pierwsze miejsce w rankingu modernizacji czołgów. Osiągnięto nowy szczyt " – czytamy na profilu Ugolog_Sitha na Telegramie.

Zwiększone gabaryty czołgu to jednak wada stojąca w opozycji do zalety wspomnianej wcześniej. Wszak rolą kamuflażu jako takiego jest sprawienie, aby ukrywany obiekt był "niewidoczny" na tle otoczenia. Konstrukcja Rosjan jest natomiast dwukolorowa, co pomaga we "wtopieniu się" w krajobraz, a poza tym – sprawia, że T-62M jest większy niż standardowa wersja bez kamuflażu. W trakcie walk naturalnie łatwiej wykryć duży pojazd niż niewielki.