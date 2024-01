Rosyjskie rakiety nie działają. Kolejny taki incydent w Ukrainie

Teraz – jak podaje ukraińskie ministerstwo spraw wewnętrznych , w ukraińskim obwodzie kirowogradzkim rozbiła się rakieta Ch-47 Kindżał . Defense Express zaznacza, że to kolejny tego typu incydent z udziałem Kindżała, który udowadnia, że "rosyjskie rakiety nie działają zgodnie z oczekiwaniami" . Wynika to z faktu, że Ch-47 spadł w Ukrainie na skutek zestrzelenia, ale nie eksplodował.

Defense Express wyjaśnia, że w przypadku zestrzelenia rakiety, ta – spadając na ziemię – powinna eksplodować dzięki uruchomieniu się detonatora kontaktowego opóźnionego działania. Rosyjska broń natomiast – co widać na zdjęciach – mimo uderzenia w ziemię, nie wybuchła.

Ukraińskie źródła szacują, że Kindżały charakteryzują się wskaźnikiem niezawodności na poziomie 15 proc. To bardzo wysoka liczba, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że Ch-47 są rakietami produkowanymi na niewielką skalę. Jednym z wyjaśnień problemów pocisków może być zaniedbanie kontroli jakości na rzecz zwiększenia wydajności fabryk.

Wspomniane Kindżały to broń, której specyfikacja wciąż pozostaje tajemnicą. Wiadomo, że zasięg tej konstrukcji szacuje się nawet na 2 tys. km. Jej nosicielami się przede wszystkim myśliwce MiG-31K, choć Rosjanie przystosowali też do przenoszenia Ch-47 bombowce Tu-22M3.

Jedną z największych zalet Kindżałów jest rozwijana przez nie prędkość. Tę szacuje się nawet na 10 Ma, choć te doniesienia mogą być nieco zawyżone. W praktyce może to być ok. 8 Ma lub mniej. Istotną cechą Ch-47 jest też ich manewrowość, która umożliwia wykonywanie ruchów wymijających na każdym etapie lotu, co ma znacznie utrudnić zestrzelenie pocisku.