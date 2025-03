Ukraiński dowódca ostrzega. NATO niegotowe na wojnę dronów

Siły zbrojne NATO nie są gotowe na nowoczesną wojnę dronów, ostrzegł ukraiński dowódca. "Z tego, co widzę i słyszę, ani jedna armia NATO nie jest gotowa oprzeć się kaskadzie dronów" - zaznaczył. Dodał też, że NATO powinno uznać ekonomiczną przewagę dronów, która często kosztuje znacznie mniej niż broń konwencjonalna wymagana do ich zestrzelenia, w tym tradycyjnych systemów obrony, takich jak rakiety czy systemy obrony powietrznej .

"To elementarna matematyka" - wyjaśnił, wskazując na różnicę w kosztach między dronami a tradycyjnymi środkami obrony. Ukraińskie siły zbrojne już teraz wykorzystują drony do niszczenia ponad 60 proc. wrogich celów. Dodatkowo, Ukraina testuje laserowe systemy obrony przeciwko dronom, które mają być zintegrowane z operacjami bojowymi, przypomina serwis Militarny.

Sucharewski podkreślił, że Ukraina stara się wyprzedzić przeciwnika, intensywnie rozwijając technologie dronów i sztucznej inteligencji. Ukraińskie jednostki używają dronów-matek, które mogą transportować mniejsze drony na odległość do 70 km, działając jako stacje retransmisyjne. Na froncie działają tysiące naziemnych dronów, co pozwala na zmniejszenie liczby żołnierzy wysyłanych w niebezpieczne strefy. Obie strony konfliktu stosują środki walki radioelektronicznej, co prowadzi do wzrostu użycia dronów z automatycznym naprowadzaniem.