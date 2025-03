Dania kupuje jak Polska. Wybrała najlepszy pocisk przeciwokrętowy świata

To bardzo pozytywna wiadomość. Zaawansowane norweskie pociski na duńskich fregatach wzmocnią nordycką obronę morską. Bliższa współpraca i lepsza koordynacja naszych sił zwiększy bezpieczeństwo we wspólnym regionie, w tym na Dalekiej Północy.

Naval Strike Missile (NSM) to nowoczesny pocisk przeciwokrętowy przetestowany przez Norwegów w 2012 roku, który zyskał uznanie na całym świecie. Wyprodukowany przez norweski koncern Kongsberg Defence & Aerospace, NSM charakteryzuje się wykonaniem w technologi stealth, co w połączeniu z lotem na niskiej wysokości czyni go trudnym do wykrycia.