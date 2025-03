Badacze podkreślają, że to odkrycie jest przykładem, jak materiały biologiczne inspirują do poszukiwania nowych właściwości w materiałach syntetycznych. To właśnie świat natury inspiruje swoimi genialnymi rozwiązaniami. To sprawia, że coraz bardziej realnymi wydają się wydajne i nowoczesne roboty z wytrzymałą i samonaprawiającą się skórą.