Miała być niemiecka fabryka czołgów w Ukrainie. KF51 Panther powstanie na Węgrzech

W wywiadzie, przeprowadzonym na potrzeby nieemitowanego jeszcze filmu dokumentalnego "Inside Rheinmetall: Between War and Peace" Papperger przyznał, że pierwsza fabryka produkująca czołgi Panther KF51 powstanie na Węgrzech.

Niemiecka deklaracja stoi w sprzeczności z wcześniejszymi zapowiedziami, dotyczącymi powstania fabryki KF51 w Ukrainie, choć – co warto podkreślić – nie wyklucza takiej możliwości. Wpisuje się za to we współpracę Niemiec i Węgier, które zamówiły 44 niemieckie czołgi Leopard2A7+ (wariant 2A7HU), a także 24 armatohaubice PzH 2000.