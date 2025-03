Podwodna stacja. Chiny planują zwiększyć dominację na rynku energetycznym

Trwa wyścig w którym wygraną są zasoby, a Chiny nie zamierzają próżnować. W 2015 r. naukowcy odkryli w Morzu Południowochińskim ogromne złoża metanu w postaci hydratu gazu ziemnego, znanego jako "palny lód". Trzy lata później udało się wydobyć próbki tego surowca. Jak podaje portal Popular Mechanics, teraz Chiny planują budowę stacji badawczej na głębokości 1,9 km , aby zbadać złoża oraz otaczające je ekosystemy. To co uda się tam zbadać i wydobyć może sprawić, że potęga gospodarcza Chin wzrośnie jeszcze bardziej.

Kto nie chce brać udziału w wyścigu gospodarczym? Chiny są zdecydowane i spoczną póki nie osiągną celu, którym jest m.in. dominacja na światowym rynku energetycznym. Kraj Środka intensywnie rozwija technologię i dąży do uniezależnienia się od reszty świata w czym mają pomóc wyjątkowe inwestycje, takie jak podwodna baza badawcza, która pod względem zaawansowania przez specjalistów porównywana jest do tych stacji kosmicznych.

Stacja, która ma być gotowa do 2030 r. , będzie pełnić rozmaite funkcje. Oprócz badania metanu, naukowcy będą odkrywać nowe formy życia morskiego i eksploatować bogactwa mineralne. Projekt ten może znacząco zwiększyć wpływy Chin w regionie, gdzie toczą się spory terytorialne.

Chiny planują także wykorzystać stację do monitorowania aktywności sejsmicznej, co może pomóc w przewidywaniu trzęsień ziemi i tsunami. Dodatkowo, badania mogą przyczynić się do odkrycia nowych zasobów mineralnych, które są kluczowe dla technologii odnawialnych.