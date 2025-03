Rosja obserwuje. Amerykańskie głowice nuklearne w Europie

Stany Zjednoczone rozmieściły głowice jądrowe w Europie. B61-12 to nowoczesna broń nuklearna, która charakteryzuje się precyzją, ale i też mniejszą siłą rażenia. Do informacji dotarł włoski dziennik "Il Fatto Quotidiano", który ujawnił, że broń trafiła m.in do włoskich baz w Aviano i Ghedi.