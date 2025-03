Formowanie kosmosu. Teleskop Webba odkrył "fabrykę planet"

Astronomowie odkryli, że dyski gazu i pyłu wokół młodych gwiazd mogą przetrwać znacznie dłużej niż wcześniej sądzono. Dzięki teleskopowi Jamesa Webba udało się zaobserwować 30-milionowy dysk protoplanetarny wokół gwiazdy J0446B, co jest trzykrotnie dłuższym czasem niż dotychczasowe przewidywania.

Odkrycie to może mieć istotne znaczenie dla zrozumienia ewolucji planet i możliwości życia poza Ziemią. Dyski te, wokół małomasywnych gwiazd, mogą dostarczać surowców do formowania planet przez dłuższy czas, co zwiększa szanse na powstanie planet w strefach zamieszkiwalnych.